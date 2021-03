Julio Zamora inauguró una nueva senda aeróbica en General Pacheco

Por su parte Gabriela, también vecina del barrio, dijo: “Me parece muy buena esta iniciativa, ya que todo este sector estaba descuidado hace muchos años, así que como vecina del barrio me pone muy contenta esta obra”.

Amalia, vecina de Las Tunas, contenta con la inauguración, comentó: “Estoy conforme con la obra ya que podrán disfrutarla los chicos y los vecinos en general. Este espacio anteriormente estaba abandonado y ahora se ve limpio, iluminado y ordenado. Me parece una decisión apropiada aprovechar estos espacios. Esperemos que la comunidad cuide este lugar y que sepa valorar lo que el Municipio nos brinda”.