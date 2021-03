Patricia Bullrich presentó su libro en Tres de Febrero junto a Diego Valenzuela

En un evento que contó con la presencia del intendente del distrito y varios dirigentes del espacio político, la presidenta del Pro mostró su trabajo como ministra de Seguridad nacional. Por otra parte, los referentes de Juntos por el Cambio dialogaron sobre la actualidad del país e inauguraron un local partidario en el distrito.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, acompañó a Patricia Bullrich, presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad nacional, en la presentación en Villa Raffo de su libro “Guerra sin cuartel”, que aborda la inseguridad en argentina y su trabajo en años anteriores a cargo de esa cartera ministerial. También conversaron de la situación nacional actual y la necesidad de aplicar nuevas políticas públicas que beneficien a los argentinos y mejoren su calidad de vida.

“La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad en general es un trabajo en el que no se puede parar un segundo”, sostuvo Bullrich, y agregó: “Estamos muy preocupados por la situación de la seguridad. Nosotros tuvimos la posibilidad de ser gobierno a nivel nacional, provincial y en la Ciudad, y logramos trabajar como equipo, incluso también con los intendentes. Logramos un cambio en seguridad, y hoy se ha retrocedido. Están a las piñas entre Nación y Provincia. Se pelean entre ellos en vez de ocuparse de la seguridad de la gente. Eso es un enorme retroceso y genera dificultades para todos”.

“El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, dice cosas similares a las que nosotros decimos”, reconoció luego, en un guiño hacia el funcionario de Axel Kicillof. No obstante, remarcó que “la pelea en si misma saca muchas fuerzas para luchar en serio contra la inseguridad”. “Tienen que trabajar cooperativamente. La pelea no lleva a ningún lado”, enfatizó, y cerró: “El orden y la justica son la base de una comunidad que quiere vivir en paz. El que las hace las paga, y eso no tiene que ver con la mano dura. Nosotros enemos la firma decisión de cuidar a los ciudadanos”.

Valenzuela, por su parte, consideró que la descoordinación entre Nación y Provincia en materia de seguridad “la pagan los vecinos y se ve en el territorio”. “Cuando Juntos por el Cambio fue gobierno se coordinaban operativos con fuerzas federales y provinciales no por color político. Ahora ocurre que dos funcionarios del mismo color político no pueden coordinar un plan de seguridad, algo que está entre las prioridades más altas de los argentinos, junto con la vacunación contra el coronavirus”, sentenció.

Para él, “el conurbano, sin el apoyo de las fuerzas federales, está desprotegido, más aun cuando el gobernador no le pone a la seguridad la prioridad que se merece”, y planteó: “Hay un discurso o una actitud consistente en el ministro de Seguridad, pero no es la misma actitud en el gobernador, que es quien toma las decisiones políticas priorizando el tema seguridad”. “La seguridad necesita un rumbo claro y coordinación entre el gobierno nacional, provincial y los municipios”, dijo, y eso se dio, sostuvo, “en la época que vivimos cuando Patricia Bullrich fue ministra”.

Antes del evento, el jefe comunal y la presidenta del Pro inauguraron un nuevo local partidario en Caseros, donde Bullrich charló con jóvenes del barrio que intercambiaron sus visiones de la actualidad y el futuro de la Argentina. “El objetivo es desarrollar posibles acciones en apoyo a los vecinos del distrito”, detalló Valenzuela. “Hablamos sobre los temas coyunturales, haciendo hincapié en la seguridad, y analizamos diferentes propuestas”, cerró.

“Estoy muy contenta. Junto a los intendentes que representamos al Pro estamos trabajando mucho para tener territorialidad para llegar a cada vecino, reconciliarnos con todos aquellos que no nos votaron en la última elección y volver para decirles que tenemos un país que busca la prosperidad, el progreso y la libertad”, aseguró la ex ministra de Seguridad.