Silvana Segovia dejó a Jesús Cariglino y a Juntos por el Cambio

La concejal, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio dentro del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, pegó el portazo y arma su propio espacio. La cara visible del cariglinismo en estos últimos años se aleja del ex intendente por la ausencia de su ex jefe y el vacío de ese espacio.

Se terminó de desmembrar el cariglinismo. Silvana Segovia, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio dentro del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, se aleja de Jesús Cariglino ante la ausencia del mismo dentro de la estructura. La concejal ve la falta de conducción dentro de Juntos por el Cambio en el distrito y por eso decidió dar un paso al costado.

“La renuncia al bloque tiene que ver con mi compromiso con los vecinos y la de no mentirles. Me debo a ellos, quienes me eligieron para ocupar esta banca hasta el 10 de diciembre y mi compromiso siempre va a ser con ellos”, explicó la edil, que fue la cara más visible del cariglinismo en los últimos años.

Segovia indicó que el espacio de Juntos por el Cambio “está agotado”, donde ve una imposición de voluntades personales y sin innovación alguna. Ahí se mostró molesta con la irrupción del mediático y polémico doctor Carlos Kambourian, quien se proyecta como el candidato Juntos por el Cambio en Malvinas. “No puedo aceptar que impongan candidatos a dedo, que nunca pisaron el distrito”, lanzó.

“Aparece en la tele, dicen que formó parte del sistema de salud de Malvinas cuando solo era alguien contratado y se cree candidato. Esta y otras decisiones que se vienen tomando en el espacio son las que no comparto, por eso prefiero formar mi unibloque”, agregó.

Así, Silvana Segovia presentó “Fuerza Malvinense”, y aseguró que “sin mentirle al vecino y sin esconder nada, voy a seguir trabajando todos los días como lo hice hasta ahora”. “Voy a seguir siendo crítica con la actual gestión pero no con ganas de destruir, sino para construir y atender las demandas de los vecinos”, culminó en conferencia de prensa.