Tres de Febrero lanza un programa de inclusión de personas con autismo junto a comercios y empresas locales

Por su parte, Carolina Rodríguez, que es madre de un chico con autismo y también empleada del McDonald’s de Ciudad Jardín, señaló: “Me da tranquilidad saber que van a adaptar el lugar para ayudar a que los chicos con autismo se sientan más contenidos. Me sorprendió la noticia y estoy muy orgullosa de todo lo que están haciendo”.

