Cinco buenos motivos por los que debés tener un seguro para motos

• Asegurate la asistencia en viaje. Es un básico que no puede faltar en tu seguro de moto. Significa que, ante cualquier siniestro en calle o ruta, sea cual sea, como falta de combustible, cambio de neumáticos, remolque o general, debés ser asistido de inmediato por un servicio de grúa, traslado y mecánica 24 horas.

• Cobertura ante robo o incendio. Cuando transitás estás expuesto a delitos, hurtos y pérdidas por fuego. La indemnización en estos casos es esencial y total. Si no está considerada, incluila. Es muy importante tener un respaldo para hacer frente a estas contingencias posibles en el camino.

En este sentido, la opción del mejor seguro para motos no puede quedar al margen de la decisión, además de la cuestión de salud, porque expone a multa segura y además significa pérdida económica. Una cobertura integral y elegida a conciencia es la que brindará la salida más óptima ante cualquier incidente sucedido en la vía pública. Algo que va en aumento y mucho. Se estima, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que, para mediados de 2019, cerca del 50% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito fueron motociclistas.