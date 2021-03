San Isidro lanzó el Servicio de Nutrición para la Comunidad con el doctor Alberto Cormillot

La organización no gubernamental “Propuesta Mujer”.

Que la gente pueda acudir a un restaurante con opciones de menúes saludables o que haya panaderías con un 10 por ciento menos de sodio son algunas de las propuestas que se implementarán en el Partido de San Isidro. “Si al pan le sacás el 10 por ciento de sodio la gente no se da cuenta y el pan es uno de los grandes contribuyentes al desarrollo de la hipertensión”, ejemplificó el doctor Alberto Cormillot.

El secretario de Salud Pública del Municipio, Juan Viaggio, contó: “Es fundamental en esta pandemia no dejar de lado la atención de las patologías crónicas como la obesidad. La experiencia del doctor Cormillot y su equipo será de gran aporte para nuestra comunidad. Porque la apuesta es que el hospital no sea un lugar estático, donde vienen los enfermos. Al igual que nuestro Servicio de Medicina del Estrés que dirige el doctor Daniel López Rosetti, la idea es que el sistema de salud interactúe con los vecinos para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades”.