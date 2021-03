Zabaleta y Merediz otorgaron créditos para incentivar la producción y el empleo a pymes de Hurlingham

El intendente Juan Zabaleta y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, recorrieron la empresa de muebles de Hurlingham Estilo Artesanal, que recibió un crédito directo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo para incorporar una nueva línea de embalaje con el objetivo de exportar a Chile y Uruguay. Además, estuvieron presentes representantes de la fábrica de pinturas del distrito Megalux, que recibió un Aporte No Reembolsable del Programa de Apoyo a la Competitividad para mejorar su proceso productivo.

