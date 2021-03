El gobierno nacional anunció medidas ante el aumento sostenido del número de casos de coronavirus

Los distritos donde aumentaron tanto la razón como la incidencia son, en la provincia de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López.

En relación con las actividades educativas, la presencialidad en las aulas es una prioridad pero la misma no debe confundirse con las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas y adolescentes.

“Estamos buscando que el virus se contenga y no continúe transmitiéndose como lo está haciendo de manera sostenida”, afirmó Cafiero.