Galmarini y concejales del Frente Renovador Todos Tigre recorrieron los avances de la obra colector cloacal Los Remeros

De la recorrida también participaron también, la concejala del Frente Renovador Todos Tigre, Teresa Poupee; integrantes la organización no gubernamental Prosperar Tigre; y referentes de Tigre, como Lázaro Flores e Iván Kildoff, entre otros.

Finalmente, Galmarini concluyó: “Estamos muy contentos no solamente porque le vamos a poder dar mayor salud y mayor bienestar a nuestros vecinos, sino porque va a contribuir con el medio ambiente y con la limpieza de todos los cursos de agua. Quiero destacar la importancia que tiene para AySA que los cursos de agua cruda, los ríos y los arroyos, estén en condiciones, y que las industrias y las viviendas no tiren sus desechos contaminantes a estos cursos de agua”.

Mayra Mariani, directora de Institucionales de AySA y concejala de Tigre, expresó: “Hoy estamos acá en la obra del colector norte de AySA, una zona que venía muy abandonada así que feliz de ver hoy todo limpio y que ya no está toda la suciedad que había. Quiero agradecerle a Malena que siempre está pensando en cómo hacer para que nuestra ciudad crezca, y en un tiempo vamos a tener un lugar más para disfrutar en familia”.