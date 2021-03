Tristán Bauer recorrió el Teatro Municipal Pepe Soriano de Tigre

“Visitar el Teatro Municipal de Benavídez me genera una profunda emoción. El cariño y la valoración hacia un actor de la dimensión de Pepe Soriano, alguien que nos ha dado tanto con su arte, es un gran motivo para celebrar. Que Pepe tenga un teatro de esta magnitud que lleva su nombre en Tigre, es realmente extraordinario”, destacó el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

This site is protected by wp-copyrightpro.com