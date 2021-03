Detuvieron a un cazador furtivo de “Ciervo de los pantanos” en el Delta de San Fernando

Por último, el funcionario advirtió: “Es importante destacar que la actividad de caza está penada por ley, así como también el consumo de esta carne, se trata de un delito ambiental y federal. San Fernando viene trabajando activamente en el cuidado de la Reserva de Biósfera y en toda su biodiversidad, el intendente Juan Andreotti ha tomado la cuestión ambiental como eje de su gestión. Por lo tanto, trabajamos no solo con la fiscalización sino también en el Comité Técnico-Científico del Ciervo de los Pantanos. Esta especie amerita un gran esfuerzo de toda la fuerza pública y de los gobiernos nacional, provincial y local”.

En ese sentido, remarcó: “Hay que recordar que el ciervo es un monumento natural de la provincia de Buenos Aires y se encuentra en peligro de extinción. La caza de este estilo ha aumentado en los últimos tiempos y las fuerzas federales vienen siguiendo distintas líneas de investigación para terminar con estos hechos que ponen en riesgo no solo a la especie protegida sino a toda la biodiversidad del Delta”.