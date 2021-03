Se entregaron los primeros medidores de dióxido de carbono #AireNuevo en escuelas de Hurlingham y Morón

El dióxido de carbono está presente en el aire, con una concentración de aproximadamente 400 partes por millón. El aire exhalado por un ser humano puede tener 40 mil partes por millón de ese gas. Cada día hay más evidencia científica sobre que una buena ventilación de los ambientes cerrados disminuye el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como el coronavirus. Un límite prudente es evitar que la concentración de dióxido de carbono supere las 800 partes por millón. “Si se supera ese umbral, se deberá generar una mayor corriente de aire, abriendo más puertas y ventanas, forzar la circulación de aire fresco o, de no ser posible, evacuar el ambiente” explicó Aliaga.

“Con los medidores de dióxido de carbono estamos dando la posibilidad de que en cada aula, tanto estudiantes como las y los docentes y directivos puedan ver que el ambiente esté lo suficientemente ventilado, para tener la tranquilidad de que el aire no fue anteriormente respirado y evitar reducir los riesgos de contagio”, expresó Wallach.