¿Pelea real o fingida? Vendedores ambulantes contra un punga en la estación Ciudadela

Según cuenta una usuaria a este medio, el hecho fue real y ocurrió ayer pasadas las 14 horas en la estación Ciudadela, cuando vendedores ambulantes bajaron del tren a un ladrón y, como se ve en la escena, le propinaron una no muy efectiva golpiza, hasta que intervino un gendarme.

El video que llegó a SM Noticias muestra una situación diaria en los transportes públicos del Area Metropolitana, la irrupción de un “punga” que toma desprevenido al pasaje para arrebatarles principalmente teléfonos celulares. Lo particular de las imágenes, el “ajusticiamiento” por parte de vendedores ambulantes que abrió el debate ¿Le pegan o fingen la pelea?.