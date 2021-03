Malvinas Argentinas ya tiene 85 mil inscriptos al programa “Buenos Aires Vacunate”

Malvinas Argentinas cuenta con distintos puntos de vacunación. Así lo explicó Nardini: “En un principio teníamos como centro de referencia el Hospital de Trauma, donde se priorizaba la vacunación al personal de salud, no solamente de Malvinas sino a nivel regional, y después se abrieron diferentes puntos, como la Universidad Nacional de General Sarmiento y los polideportivos Grand Bourg, Villa de Mayo y Pablo Nogués, para así sumar cuatro centros más”.

“Ya en Malvinas Argentinas tenemos más de 85 mil inscriptos para la vacuna, pero somos casi 400 mil habitantes. Por ende, hay gente que tal vez no sabe, o no puede acceder a los turnos, por lo cual vamos a seguir intensificando la campaña de inscripción”, dijo el jefe comunal. Y agregó sobre los lugares de inscripción: “Seguimos trabajando en otros puntos nuevos que en breve van a estar disponibles para amplificar la campaña en la medida que vayan entrando más dosis de la vacuna”.

Sobre esta nueva etapa, el intendente Leo Nardini destacó “el compromiso y la solidaridad de los jóvenes, de las chicas y los chicos, que se ponen al servicio de los adultos mayores y de otras personas que no tienen la accesibilidad. Ellos van por diferentes puntos de nuestro municipio, ayudando con los celulares y computadoras, para poder inscribir, y que la gente pueda acceder a los turnos. Esto forma parte de la campaña Buenos Aires Vacunate'”.