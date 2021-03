Alerta por la aparición de alacranes en varios barrios de Zárate

La fumigación no es lo más aconsejable, “ya que, por su contextura, son animales muy duros y se necesitarían utilizar productos muy tóxicos para el medio ambiente, y eso nos incluye a nosotros”. “Desde el Municipio se realiza una fumigación como paliativo, perolos cuidados y acciones que podamos tomar los vecinos son muy importantes. También deben tener precaución quienes están cerca de una obra en construcción, porque los alacranes suelen venir entre la arena y piedra, por la humedad de estos materiales”, agregó la funcionaria.

En cuanto al perímetro de la vivienda, lo aconsejable es limpiar bien; si hay pasto que esté corto; y no generar escombros, porque los utilizan de escondite.

Para evitar que los alacranes ingresen se recomienda colocar burletes en puertas y ventanas, y cubrir con mosquiteros o tejidos las rejillas, para que estos animales no penetren, y tampoco las cucarachas. “Esto es clave, porque la cucaracha es su alimento preferido. Por eso hay que tomar todo tipo de precauciones para la vivienda. También no dejar la ropa tirada en el suelo o tener cuidado con los calzados. Si uno deja la ropa en la silla, ya que suelen buscar la ropa por la oscuridad y la humedad. Es conveniente sacudir la ropa antes de utilizarla”, sugirió Balestra.

La funcionaria, alertó que “ante la presencia de un alacrán en casa, no siempre es posible capturarlos, lo ideal es hacerlo con mucho cuidado utilizando guantes gruesos”. “Si los logran capturar, lo ponen en un frasco y lo traen a la oficina de Zoonosis ubicada en Teodoro Fels y Río Colorado; o nos avisan, y de esa manera lo vamos a orientar sobre qué pasos deben cumplir”, agregó.