Reconocen a personalidades de San Isidro comprometidas con la inclusión y la solidaridad

Por último, Alicia Reynoso, una de las enfermeras que estuvo en el conflicto del Atlántico Sur, contó: “Hace muchos años venimos luchando por la visibilidad de la mujer en esos tiempos. Hoy para nosotras es un triunfo dejar plasmada nuestra historia en este documental que también rescata el respeto y la no cosificación de la mujer”.

María Rosa García Minuzzi, presidente de la organización no gubernamental, señaló: “Cumplimos 12 años de trabajo incansable, ilusión y mucha pasión puesta en cada uno de nuestros proyectos. Las personalidades que distinguimos hoy son una fuente de inspiración para construir una sociedad mejor”.

La organización no gubernamental “Propuesta Mujer” distinguió a Agustina Rossi y las doctoras Isha Escribano y Geraldine Peronace. También se proyectó el pre estreno de un documental que cuenta la historia de tres enfermeras en la guerra de Malvinas.