En San Isidro, el Frente de Todos junto a Santiago Cafiero “plantaron memoria”

En el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Frente de Todos de San Isidro llevó a cabo diversas actividades y contó con la participación del jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, quien plantó un árbol y acompañó en la restitución de la placa que rinde homenaje a los más de 250 vecinos del distrito detenidos- desaparecidos durante la última genocida dictadura militar.

Los principales referentes del Frente de Todos a nivel distrital, en la madrugada del 24 de marzo realizaron un siluetazo, como cada año, en los barrios sanisidrenses. Luego plantaron árboles en más de 40 puntos de las distintas localidades simbolizando la vida, la lucha, la visibilización de nuestra historia y la memoria de los 30 mil detenidos- desaparecidos.

La jornada de reflexión y homenaje concluyó en el Monumento al General Juan Domingo Perón, en avenida Unidad Nacional, donde Cafiero junto a los referentes del Frente de Todos plantaron un árbol y restituyeron una placa junto a ex detenidos y familiares de desaparecidos donde se lee: “Para más de 250 compañeros y compañeras vecinos de San Isidro detenidos-desaparecidos por la última genocida dictadura militar. Presentes ahora y siempre”.

En el cierre de la jornada el jefe de Gabinete nacional expresó que “plantamos memoria para mantener vivo el reclamo de verdad y justicia”, y destacó que “lejos del odio y del rencor, nos mueve el amor de quienes lucharon por construir un mundo mejor, por eso hoy más que nunca sigamos fortaleciendo la unidad en la diversidad en defensa de estos ideales, los de la causa histórica del peronismo junto a Alberto y a Cristina y Axel en la Provincia, militando por la reconstrucción de una Argentina libre, justa y soberana y un San Isidro inclusivo para todas y todos con memoria, verdad y justicia”.

Entre los presentes estuvieron la secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación Fernanda Miño; la titular de Anses San Isidro, Patricia Castro; los concejales Marcos Cianni y María Soledad Durand; los ex concejales Juan Medina y Gonzalo Beccar Varela; la ex diputada nacional Marcela Durrieu; el coordinador de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo Zona Norte, Juan Ottavis; el jefe de Gabinete del Congreso de la Nación, Joel Lascano; el director del Correo Argentino, Juan Horacio Pacheco; el ex secretario de Deportes, Fernando Galmarini; y distintos referentes y dirigentes de las organizaciones que conforman el Frente de Todos a nivel local.