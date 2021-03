“Menéndez quiere sacar a Clarín de Merlo”, dice David Zencich

El intendente de José C. Paz,.

Entre risas cómplices y titubeos el intendente agregó “Clarín es un instrumento, para algunos de comunicación y de formación de opinión y para otros, es un instrumento musical, yo no creo que los vecinos de Padua tengan demasiado problema si a Clarín le ponemos Nora Etchenique”.

El encuentro contó con la presencia del Intendente ,Gustavo Menéndez, que hizo uso de la palabra e impulsado por Juan Carlos Rufini, militante y vecino de San Antonio de Padua, sugirió el cambio de nombre de la calle Clarín. “Le pido a mi bloque que vayamos preparando un proyecto de ordenanza para cambiarle el nombre a una de esas tres calles”, ordenó el jefe comunal y se envalentonó:“Si me apuran… yo diría que preparemos para cambiarle el nombre Clarín”.