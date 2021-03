Zárate: Avanza la campaña de vacunación en el Club Pellegrini

El secretario interino de Salud, doctor Marcelo Schiavoni, puntualizó que “los turnos se asignan por etapa y seguimos pidiendo que la gente se anote de forma voluntaria”. “Con Camila Arcieri, del Ministerio de Salud provincial y coordinadora del centro de vacunación, tenemos muchas expectativas de que así ocurra. Si el ritmo de vacunación sigue así y se cumple el envío de vacunas, más los habitantes que por sensibilidad ya se han enfermado y tienen anticuerpos, tal vez no haya una cuarentena, aunque no descartamos una segunda ola de contagios. Si la vacunación es eficaz, este año sería diferente al anterior”, amplió.

This site is protected by wp-copyrightpro.com