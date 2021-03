La ola de inseguridad parece no.

En las once Mesas Educativas Locales hubo una gran participación, con más de 30 organizaciones e instituciones representadas. Además, se están conformando más mesas territoriales para abarcar a toda la ciudad.

El intendente Fernando Moreira participó del lanzamiento de la Mesa 3, en el Centro de Cuidado Infantil “Abuela Delia Giovanola”, del barrio 9 de Julio, y destacó: “El 2020 fue un año muy difícil y muchos chicos no pudieron sostener la virtualidad, a pesar del enorme esfuerzo del sistema educativo y de las familias. Hoy hay una gran necesidad de volver a encontrarnos, acercarnos y ayudarlos para que puedan insertarse en el sistema educativo de manera exitosa”.

San Martín: Comenzaron a funcionar las primeras once Mesas Educativas Locales