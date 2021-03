Anciano mató a machetazos a su mujer porque creyó que le había robado dólares

La ola de inseguridad parece no.

Al arribar al domicilio, los efectivos de la seccional 3ª de Castelar sur, se entrevistaron con la hija de Palacios, quien les contó que este jueves por la noche ella pasó por la casa de su padre, pero al ver todas las luces apagada decidió no ingresar a la vivienda ni llamarlo.