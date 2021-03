Mariel Fernández y el intendente de General Rodríguez reclaman la creación de Juzgados de Familia

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el intendente de General Rodríguez, Mauro García, encabezaron un encuentro de trabajo con el objetivo de presentar de un petitorio a las autoridades provinciales para la creación de seis nuevos Juzgados de Familia, que completarían nueve juzgados del fuero en el Departamento Judicial.

El objetivo es descomprimir el colapso de causas en los Juzgados, y de este modo, garantizar el acceso a la Justicia a las vecinas y vecinos de ambos Municipios. Estuvieron presentes funcionarias y funcionarios de ambos Municipios y del Departamento Judicial Moreno- Gral. Rodríguez; el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados de Moreno y Gral. Rodríguez; y la diputada provincial Debora Galán.

“Es una necesidad importante para los dos Municipios, estamos pidiendo algo justo. El Departamento creció muchísimo y tenemos muchas dificultades todos los días, Moreno es un Municipio muy grande y General Rodríguez también creció y compartimos las mismas problemáticas por la gran cantidad de causas que ingresan diariamente. Tenemos que estar unidos para que sea un pedido más efectivo”, aseguró la Intendenta.

“Sabemos que hay un esfuerzo muy grande de todos los sectores, pero ante la emergencia en violencia de género y el aumento de la cantidad de casos, se necesitan más juzgados y recursos humanos. Lamentablemente no se da abasto y pasan cosas graves, no es que la justicia no intervenga, sino que no se da abasto. Tenemos que ir hasta el final hasta que lo logremos”, enfatizó Fernández.

Por su parte, Mauro García expresó que “Agradezco que todas y todos se sumen al mismo compromiso que asumimos nosotros desde el rol político para resolver problemas estructurales. Para nuestro Municipio es muy significativo, independientemente de que tenemos menor cantidad de habitantes, las problemáticas son similares y entendemos que las políticas que diseñemos son para la región. No podemos pensar Moreno sin pensar Rodríguez y no podemos pensar Rodríguez sin pensar Moreno”. Tras ello, agregó: “Esta es una demanda genuina, objetiva y fundamentada. En este último tiempo se han incrementado las situaciones de violencia intrafamiliar y de vulneración de derechos, y tenemos que tener un abordaje para eso. Es una alegría que todos los equipos estén participando por el mismo objetivo, tenemos que lograr que se termine de conformar nuestro Departamento Judicial. Desde la gestión política haremos el esfuerzo que sea necesario para que se pueda concretar.”

Fernández y García firmaron un petitorio para la creación de seis juzgados de familias que se presentará a las autoridades provinciales correspondientes. En la actualidad, el Departamento Moreno-General Rodríguez cuenta solo con tres juzgados de los nueve que le corresponden por la cantidad de habitantes. Durante el encuentro, las distintas autoridades reflejaron con datos estadísticos y experiencias de trabajo, cómo esta falta de organismos afecta los derechos y el acceso a la justicia de las vecinas y vecinos de ambos Municipios, así como también el incumplimiento del Estado argentino en sus obligaciones para con sus habitantes.

“No tiene la misma justicia un habitante de este distrito que de otro distrito. Hay afectación de derechos y no hay igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, si cada juzgado de familia tiene que tramitar más de cinco mil causas por año. Nuestra preocupación también pasa por la responsabilidad del Estado argentino” señaló la Dra. Galati, a cargo del Juzgado de Familia N°1.

“En este Departamento atendemos 3.000 causas por Fiscal cuando en la Provincia llevan 1.500 causas por Fiscal. La solución es esta: generar mesas de trabajo en conjunto, establecer prioridades y llevar adelante este reclamo”, destacó el Dr. Daniel Machaín de la Fiscalía General y agregó: “La justicia moderna es la articulación, hemos aprendido que tenemos que estar todos juntos, fueros distintos y distintos estamentos. Estamos a disposición y estamos muy contentos por esta articulación interagencial del Estado.”

Además, en distintas oportunidades se destacó la voluntad política de Fernández y García en encabezar este reclamo histórico. “La mayoría de las pers“Desde el 2015 la cantidad de causas aumentó un 150% y las vinculadas a violencia de género aumentaron un 400%”, indicó el Dr. Buscaglia de la Fiscalía N° 5onas que participamos de esta mesa estamos articulando hace muchos años. Conozco el compromiso de los colegios y de todos pero faltaba la voluntad política. A mí me toca recorrer la Provincia y esta voluntad política que se observa acá no es frecuente” expresó la diputada provincial Débora Galán.

Por último, el secretario de seguridad de Moreno Nahuel Berguier, y su par de Rodríguez, Ana Mottino, señalaron la importancia de contar con las dos máximas autoridades de los Municipios presidiendo el encuentro, la articulación de todos los equipos presentes y la oportunidad histórica de poder concretar este reclamo.

Participaron de la reunión y adhirieron al petitorio, por parte del Municipio de Moreno: la Presidenta del HCD Araceli Bellota (de forma remota); el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nahuel Berguier; la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades Lis Díaz; la secretaria de Desarrollo Comunitario Noelia Saavedra; la subsecretaria de Acceso a la Justicia Vanina Pasik; y la subsecretaria de Niñez Mariana Araoz. Por parte del Municipio de General Rodríguez: el Presidente del HCD Manuel Anigstein; la secretaria de Seguridad Ana Mottino; la secretaria de Desarrollo Mariana Galván (de forma remota); la Directora de Género y Diversidad Sexual Fanny Escudero; y el subdirector de Derechos Humanos Camilo Sueiro.

De los organismos judiciales participaron el Dr. Emiliano Buscaglia en representación de la Fiscalía N°5; la Dra. Alejandra Galati del Juzgado de Familia N°1; la Dra. Mariana Zaloaga del Juzgado de Familia N°2; la Dra. Silvia Báez del Juzgado de Familia N°3; el Dr. Edgardo Bartolomé, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios; la Dra. Romina Altamiranda, Vicepresidenta del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez.