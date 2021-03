La Territorial se reunió con Cristian Ritondo en Ituzaingó

La agrupación La Territorial de JXC, que tuvo su lanzamiento el día lunes pasado, compartió un almuerzo con el diputado nacional y ex ministro de seguridad Cristian Ritondo. Además, fue el debut en La Territorial del médico Carlos Kambourian, quien ya esta caminando Malvinas Argentinas y decidió sumarse a la flamante agrupación.

“Estoy muy contento de recibir a La Territorial en Ituzaingó, un grupo de dirigentes jóvenes que tenemos en claro que la prioridad está en resolver los problemas del vecino. No tiene sentido que la política le imponga una agenda a la gente, por el contrario, nuestro rol es llevar la agenda real del vecino a la política”, expresó el anfitrión de la actividad, Gastón di Castelnuovo.

“A mi me tocó gobernar como intendente y fue una experiencia única porque creo en la construcción territorial, me gusta ser parte de un grupo que crea en el trabajo territorial y que piensen en lo mejor para cada uno de sus distritos”, explicó Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes.

“Estamos para sumar y trabajar en conjunto con todo JxC para llegar de la mejor manera a las elecciones y con los mejores candidatos”, agregó Santiago López Medrano ex ministro de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires.

Todos en conjunto plantearon la necesidad de tomar medidas urgentes en materia de seguridad en sus distrito. Por eso firmaron una carta que se presentará al gobernador Axel Kicillof y en cada de los concejos deliberantes.

“Es un reclamo de la sociedad, que nos llega cada vez que hablamos con un vecino de la Provincia. Necesitamos que las fuerzas federales vuelvan a cuidar a los bonaerenses. No puede que ser que los ministros de nación y provincia se peleen por televisión mientras roban y matan todos los dias”, sentenció el Diputado Alex Campbell.

“Todos los hechos de inseguridad son graves, todas las vidas pérdidas irreparables, pero el asesinato de María Rosa Daglio conjuga varios males: una Justicia ordinaria que no prioriza los problemas que la gente padece cotidianamente y funciona en “un clima de época” marcado por este Gobierno en el que late un garantismo mal entendido; una Intendencia que no articula los recursos que actúan en el territorio; un Ministerio de Seguridad que prioriza la espectacularidad frente a la integración de la información y la inteligencia para oponerse a bandas delictivas cada vez más desarrolladas; barrios enteros liberados al delito”. Concluyó Alejandro Finocchiaro cuando se discutió sobre la seguridad en la provincia.

Del encuentro en Ituzaingó participaron Segundo Cernadas (Tigre), Martiniano Molina (Quilmes), Santiago Lopez Medrano (San Martin), Alejandro Finocchiaro (Matanza), Lucas Delfino (Hurlingham), Agustina Ciarletta (San Fernando,) Ezequiel Pazos (Jose C. Paz), Leandro Costa (Escobar), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaberry (Lujan), Guido Giana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencia Varela), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).