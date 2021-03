Malena Galmarini recibió a Carlos Bianco y Agustín Simone para continuar acercando agua y cloacas a barrios populares

Finalmente, Malena Galmarini concluyó: “Contenta porque vamos, no sólo trabajando hacia el futuro, sino venimos juntándonos cada dos o tres meses, más allá de que los técnicos se junten diariamente para ajustar lo que haga falta. Vamos a seguir haciendo obras, que eso trae salud, cuidado del medio ambiente y empleo genuino para los bonaerenses y las bonaerenses”.

En esa misma línea, Carlos Bianco remarcó: “Firmamos un convenio importante, un convenio marco, que nos va a permitir avanzar con nueve convenios específicos que ya venimos trabajando, no sólo en la implementación, sino también en la confección, para avanzar en distintas obras hidráulicas, de agua y cloaca, en toda la provincia, puntualmente en los barrios populares, que es una de las nuevas líneas que estamos trabajando en conjunto con AySA. Así que una jornada muy productiva”