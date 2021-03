Vicente López ofrece más de 30 cursos de salida laboral

Por su parte, el Director del Centro de Formación Profesional, Prof. Pablo García expresó: “Estamos muy contentos por la aceptación de esta nueva oferta educativa, no sabíamos como iba a resultar y se completaron los 32 cursos, ojalá que la gente siga enganchada durante todo el año. Son cursos pensados para una salida laboral rápida que tanto necesitamos en este momento”.

Los cursos de duración de uno y dos años son totalmente gratuitos y el vecino se podrá anotar en más de uno, siempre y cuando no haya superposición de horarios de cursada. Actualmente se está trabajando en la reasignación de vacantes con quienes quedaron en lista de espera.