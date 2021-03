Megaoperativo contra el narcotráfico en Escobar: 920 gramos de cocaína incautada y tres detenidos

La Delegación de Investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado Zárate – Campana desarrolló una profunda investigación, utilizando la tecnología aportada por la Secretaría de Seguridad, a través de las cámaras ubicadas en las calles del distrito, realizando seguimientos de a pie y con móviles no identificables e identificando a los compradores de estupefacientes. El operativo consistió de cinco allanamientos, todos en la localidad de Belén de Escobar, donde como consecuencia se logró incautar 920 gramos de cocaína, un revólver calibre 38 especial marca Taurus y once municiones del mismo calibre, $36.730 pesos argentinos en efectivo, cinco celulares y dos balanzas con vestigios.

