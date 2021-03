Delincuentes interceptan automovilistas para robarles el auto en San Andrés

La ola de inseguridad parece no tener precedentes y las modalidades delictivas son cada día más violentas y arriesgadas, tanto para las víctimas como para los delincuentes. Anoche, en las calles de San Andrés, automovilistas fueron interceptados en plena circulación por ladrones armados, los que se hicieron con al menos un auto.

This site is protected by wp-copyrightpro.com