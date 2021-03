La intendente Fernández inauguró el Bosque de la Memoria “Madres y Abuelas Plaza de Mayo” en Moreno

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la intendenta Mariel Fernández junto a organismos de DDHH; organizaciones sociales y políticas; vecinas y vecinos; y funcionarias y funcionarios locales y provinciales inauguraron el Bosque de la Memoria “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” en La Reja.

El Municipio de Moreno se sumó a la iniciativa de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la que se plantaron 30.000 árboles en todo el país en conmemoración a las y los desaparecidos por la última dictadura cívico-militar; a través del trabajo conjunto de distintas áreas con organismos de DDHH locales, se creó el Bosque de la Memoria en la localidad de La Reja, sobre la calle Juan B Bustos, a pocos metros de la entrada al Parque Los Robles.

Durante el acto de inauguración, Maria Elena Ghigliazza, hija de desaparecidos, con mucha emoción expresó que “estoy encantada de formar parte de este Estado presente que hoy planta memoria y que también, como muchos sabrán, soy trabajadora de la salud y durante todo el año, junto a vecinos, vecinas y compañeros atendimos a nuestra gente durante la pandemia y eso también me emociona muchísimo. Ser parte de todo esto me llena el corazón y me llena el alma.”

Por su parte, Juan Torres de H.I.J.O.S. Moreno, anunció el lanzamiento de la organización local y destacó: “queremos comprometernos con las causas de nuestros viejos, con las que nos enseñan nuestras madres, nuestras abuelas, y que hoy decidimos generacionalmente tomarlas y hacernos cargo de eso. Es un gusto decirles que presentamos la agrupación y que venimos a luchar en todos los barrios, a poner el cuerpo, a practicar la memoria, a ponernos del lado del amor y no del odio, de la vida y no de la muerte”. Además, Torres invitó a construir memoria colectiva en “en este momento importante en que el Estado volvió a hacerse cargo del distrito, de la Provincia y del país.”

“Hoy la consigna era plantar un árbol e hicimos un bosque entero, eso habla de la generosidad y el compromiso que tiene esta gestión que nos ha convocado para poder aportar, y nos dan lugar para contar lo que tenemos para transmitir. Porque nuestra historia no es nuestra sino que es una historia compartida. Hoy venimos a plantar memoria, a plantar vida, y lo podemos hacer desde el amor” dijo Agustin Centrángolo de la organización H.I.J.O.S Capital Federal y vecino de La Reja. “Todavía hay gatillo fácil, las cárceles están atestadas de presos sociales, la distribución de la riqueza no nos llega, entonces nuestra memoria tiene que servir para reivindicar a nuestros mártires, a nuestras viejas, viejos, a las Madres, pero sobre todo tiene que servir para avanzar, para donde queremos llegar. Tenemos la oportunidad, tenemos el gobierno nacional, provincial y tenemos a Mariel acá en el distrito. Cuanta posibilidad, pero con eso no alcanza, requiere de cada uno de nosotros estando donde tenemos que estar que es lo que harían los 30 mil que hoy no están” agregó Centrángolo y sentenció “Por primera vez siento que estoy echando raíces en un territorio que me llena de orgullo.”

“Estoy muy contenta de que en Moreno se esté armando el espacio de H.I.J.O.S., es muy importante porque es la continuidad de la historia”, expresó Mariel Fernández y también destacó la tarea de las y los trabajadores de la salud y de toda la comunidad durante la pandemia.

Por otra parte, la jefa comunal se refirió al homenaje que tuvo lugar durante la mañana en el en el cementerio: “se mostró un espacio de unidad que hace mucho no veo en Moreno. Movimientos sociales, agrupaciones peronistas locales y sindicatos recordando a nuestros compañeros, y me gustó ver esa unidad porque finalmente somos trabajadores y trabajadoras luchando por la justicia social. Esa es la historia de la Argentina, es por lo que luchaban nuestros compañeros.”

Además, Fernández dijo que “Siempre la lucha es si peleamos por los intereses de nuestra patria, por la distribución de la riqueza o si algunos vivos se sienten más empáticos con intereses foráneos y nos terminan vaciando la Argentina. Nuestros compañeros detenidos desaparecidos luchaban por eso. Nuestro país tiene un pueblo que es muy fuerte y lo demostró la historia, y por eso Argentina tuvo esta dictadura tan sangrienta”.

“Me llena de orgullo que podamos estar en unidad, empiezo a notar que hay un orgullo de ser de Moreno, algo que habíamos perdido, y que justamente uno de los objetivos de esta gestión es construir nuestra identidad cultural y política como morenenses, porque se lo merecen nuestros compañeros”, concluyó la intendenta.