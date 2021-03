El Intendente Cáffaro realizó la apertura de las sesiones ordinarias del HCD

Sobre el Programa de grandes emprendimientos de Master plan solidaridad urbana, resaltó, que, “pese a los avatares de la pandemia seguimos avanzando en el desarrollo y recuperación del edificio principal y anexos del Ex frigorífico Smithfield/Cooperativa Martin Fierro que pasaron a formar parte del Patrimonio de la Municipalidad de Zárate para uso de todos los vecinos y vecinas”.

Cáffaro se refirió a la incorporación reciente de 20 nuevos agentes que se sumaron al plantel de la Dirección de Prevención Urbana, “En materia de seguridad también fortaleceremos el área con la ampliación de la capacidad actual de 420 cámaras a 1000 cámaras distribuidas entre Zárate y Lima. Estamos trabajando en la implementación de una plataforma municipal para celulares, que permitirá generar alerta inmediata a la DPU para casos de violencia de género. En relación con este tema tan sensible y que nos duele tanto a todos y todas, durante la pandemia, los casos de violencia de género han aumentado considerablemente. Ante esta situación, se continuó trabajando fuertemente, con la guardia telefónica del departamento de Género y familia. En materia de género entendemos que se necesita un abordaje multidisciplinario y que la sociedad toda, y eso nos incluye a nosotros como funcionarios públicos, debe seguir aprendiendo día a día”.

“Para seguir reduciendo brechas sociales, seguimos apostando fuertemente en la educación superior. Se pusieron en marcha las nuevas cursadas y carreras propuestas en 2019 a través del vínculo estratégico con 11 Universidades. De esta manera se alcanza un total de 15 carreras universitarias, que involucran a la fecha a 700 estudiantes de nuestra ciudad. “Para ello no fue suficiente solo una decisión política, sino también una fuerte inversión económica que en este caso se materializa en más de 16.500.000 millones de pesos”, argumentó.

Entre las frases sobresalientes, subrayó, que, “una comunidad que mira por otro lado a nuestros abuelos no tiene futuro. El Hogar de ancianos tiene que volver a ser lo que era.”

El jefe comunal zarateño, brindo un detalle de la optimización del sistema sanitario local y destacó lo siguiente: “se puso en funcionamiento los Centros de Diagnóstico y Aislamiento (CEDA). Se dispuso donde funcionaba el Ex Hogar de Ancianos Municipal, un Centro de Diagnóstico y Aislamiento totalmente equipado con enfermería y médicos de guardia las 24 horas. Con una inversión de $53.000.000.

El intendente Cáffaro, en el inicio de su discurso, afirmó: “Este año es diferente, el 2020 fue muy duro y marca un antes y un después. No de Zárate, no de Argentina, sino del mundo. Fue muy difícil, atravesamos situaciones que nadie esperaba o se imaginaba. Tuvimos un 80% del personal municipal trabajando en post del cuidado de los vecinos, cuando al comienzo la única vacuna era el aislamiento”.