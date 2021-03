La Municipalidad de San Isidro realiza inspecciones periódicas a transportes escolares

Entre las principales disposiciones rige que no se puede entrar sin barbijo y se brinda el servicio a una única institución. Otro aspecto importante es que cada chico tiene un asiento asignado que estará identificado con un número y será exclusivo para él. No podrán viajar de pie, ingerir bebidas ni alimentos.

En la inspección se verifica que se coloque la alfombra sanitizante, que tengan el termómetro para poder hacer una evaluación de la temperatura, asientos asignados y no intercambiables, y el divisor que separa al conductor de los pasajeros.