Juan Andreotti inauguró la modernización de la ´Plaza de los Escritores´ de San Fernando

Los vecinos presentes también opinaron sobre la modernización. Por ejemplo, el placero Diego comentó: “La plaza quedó hermosa, me encanta que se haya conservado la pérgola y la palmera porque es parte de su identidad, también la zona de juegos para los chicos quedó muy linda y segura. Yo vivo en frente y me encargo de cerrarla por las noches, y la gente estaba preguntando cuando la abrían porque la necesidad de tener un lugar de esparcimiento es vital. Estamos agradecidos y contentos por todo el cambio que se está haciendo en la ciudad”.

