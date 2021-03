Julio Zamora: “Mantenemos bien alta la bandera de Memoria, Verdad y Justicia, pero también peleamos por los derechos de aquellos que sufren injusticias”

La campaña nacional “Plantamos memoria” es una actividad impulsada por organismos de Derechos Humanos para este 24 marzo, que pretende la plantación de 30.000 árboles en todo el país, en memoria de las víctimas de Terrorismo de Estado. ç”Este es un 24 de marzo distinto porque no podemos estar en las calles como todos los años, acompañando y abrazando a nuestras Abuelas, pero estamos siguiendo esta campaña ‘Plantamos memoria’ con el objetivo de siempre, que es recordar a los 30.000 mil desaparecidos y a nuestra historia por más que duela. Debemos recordarla para transmitirla a los más jóvenes y que sepan que la democracia la tenemos que cuidar y amar; costó mucho vivir en ella y esto no se tiene que repetir nunca más”, destacó la concejala Gisela Zamora.

