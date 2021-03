Morón conmemoró los 45 años del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

“Me parece que el camino que tenemos que seguir para honrar la memoria de quienes hoy ya no están, producto de ese Estado represivo de la última dictadura cívico militar, tiene que ver con seguir abrazando ese modelo de sociedad; de justicia, de igualdad, de una convivencia sobre la base del respeto irrestricto a la libertad, y a las garantías. Así que, hoy más que nunca, defendemos esas banderas y honramos la memoria de quienes no están, que siguen siendo una guía en cuanto a ese modelo de sociedad a construir”, concluyó el jefe comunal.

Por último, se llevó adelante la sesión especial por el 24 de marzo frente a la Casa de la Memoria por el Honorable Concejo Deliberante. Además, se colocaron placas en memoria a las y los desaparecidos en la Plaza San Martín, frente al palacio municipal, con la presencia del ex intendente y actual titular de ACUMAR, Martín Sabbatella.

Tras la recorrida, el intendente de Morón expresó: “Realizamos estas jornadas siempre con el mismo espíritu, de honrar la vida, de celebrar la vida, de encontrarse con otros, de celebrar la diversidad, eso es la democracia. De pensar en ese pasado signado por el horror, el terrorismo de Estado y dejarlo atrás sobre la base de la justicia. Y pensar que esta democracia que supimos consolidar no sólo sea una dinámica que establece las reglas de juego para acceder al poder y para llevar adelante un modelo de convivencia, si no también una democracia de derechos y obligaciones”.