Katopodis recorrió obras de infraestuctura en Morón

Acerca del plan provincial público, gratuito y optativo contra el coronavirus el ministro destacó que “aquí, en este centro de vacunación, que es modelo, nos encontramos con la alegría de las y los adultos mayores. Las personas se vacunan pero además se llevan un mimo, un cariño, el reconocimiento de tanto esfuerzo. Tal vez es la primera vez que salen y salen para vacunarse. El trabajo de todo el área de salud que Lucas lleva adelante es increíble y es parte de una política de salud, no sólo vacunamos en pandemia sino que reforzamos los Centros de Salud Primaria y mantuvimos nuestros hospitales. Para el Gobierno de Alberto Fernández, Axel y Lucas la salud es una prioridad y lo demostramos todos los días”.

En la Plaza Paracone se realiza la recuperación de espacios verdes y la puesta en valor de la ex Quinta Paracone. Entre los trabajos en ejecución están: la reparación de grietas en techos y paredes, la colocación de nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales, la limpieza general del predio y la construcción de la vereda perimetral y caminos internos. Este proyecto cuenta con un plazo de 6 meses para su realización y una inversión de casi $15.000.000.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, recorrieron diversas obras que se están llevando adelante en el municipio. Los funcionarios supervisaron los trabajos de puesta en valor de la Plaza Paracone en Morón norte; luego recorrieron el edificio que se recuperará para la creación de un Centro Interuniversitario en Morón sur, destinado a los vecinos y vecinas de la zona y finalmente, supervisaron el avance de las obras en el cementerio de Morón, donde se construyen nuevas galerías y se realizan reparaciones de nichos, entre otros trabajos.