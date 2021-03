Un policía mató a un motochorro que quiso asaltarlo en Merlo Sur

El hecho es investigado por el fiscal Fernando Capello, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Morón, quien en principio no tomó ningún temperamento para con el policía implicado en el hecho.

Al no acatar la orden, el oficial efectuó dos disparos que impactaron en el asaltante, quien murió en el lugar, mientras que su cómplice huyó en la moto.