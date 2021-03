Novillo: Tras las elecciones de la UCR “habrá que fortalecer los acuerdos o ir a las PASO”

Frente a las elecciones legislativas de este año, ‘Cacho’ Novillo dijo que “la gente está desilusionada con el presidente y este gobierno, mientras el país no avanza”. “Es una muy buena oportunidad para que Cambiemos tome el rol de oposición constructiva, el que hasta ahora no tiene”, exclamó el dirigente quien pidió “ampliar el núcleo político de Juntos por el Cambio, con diversidad en el pensamiento”.

La poca performance de la actual conducción de la UCR de Tres de Febrero, encabezada por Sebastián Pereyro, donde ni siquiera hubo plenario para la asunción de autoridades, tuvo como causal, según Novillo, de que las autoridades salieron a través de una coalición y no de elecciones internas: “Ahora, con distintos proyectos unificados, no solo decidirá el presidente (…) deberá volver a funcionar el comité como lo hizo toda la vida”.