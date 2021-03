Camión cruzó en rojo y atropelló a dos personas en moto

Minutos después del impacto, el conductor de la moto, que llevaba casco, y su acompañante, que no tenía protección, fueron trasladados con heridas a un hospital de la zona donde se recuperan.

Fue un accidente con suerte el que ocurrió esta mañana, pasadas las 11.30 horas paradójicamente frente a un local de venta de frenos, en Merlo. Dos motociclistas resultaron heridos cuando un camión 1114 no se detuvó ante el rojo del semáforo -o no pudo hacerlo- en un transitado cruce de la Ruta 21.

Ocurrió en Avenida Patricios y Cadelago, en la localidad de Libertad, en Merlo. Los heridos están milagrosamente fuera de peligro. El chofer asegura que el camión no le respondió.