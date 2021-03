Susana Ulloa cerró el Mes de la Mujer con más de 150 referentes de organizaciones políticas y sociales

El intendente de José C. Paz.

Y agregó: “Sin ser gobierno local pudimos ayudar y acompañar a un montón de personas, organizaciones sociales, iglesias, centros de jubilados, etcétera. Imagínense con una gestión que nos acompañe y que ponga todas las herramientas necesarias a disposición para que el trabajo a realizar día a día se pueda reforzar, se pueda multiplicar y así poder sacar a José C. Paz adelante”.

Al cierre, Ulloa, señaló: “Soy una convencida de que tenemos que ser concejales presentes, estar siempre en contacto con el vecino y recorriendo cada lugar, porque eso nos da el conocimiento de las necesidades y prioridades y así, cuando llegue el día en que se nos dé la oportunidad de gobernar el distrito, vamos lograr una gran gestión, realizando lo que realmente se necesita y no lo que conviene políticamente, que es lo que se viene haciendo desde hace años”.

La concejal de Juntos por el Cambio, Susana Ulloa, organizó un encuentro con más de 150 personas en José C. Paz. Estuvieron presentes la diputada nacional Adriana Cáceres, la senadora provincial Daniela Reich, el diputado provincial Alex Campbell, el presidente de la ONG, Asociar, Roberto García Moritán, los concejales Ezequiel Pazos, Daniela Grana, Gina Chavero, Haroldo Villafranca, Julio Rodríguez y Alexis Lívoray referentes de Juntos por el Cambio de distintos municipios.

