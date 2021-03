Lo liberaron por la pandemia: Mató a una psicóloga durante intento de robo

Por esa razón, el delincuente fue condenado por robo en el primer caso y robo agravado por lesiones graves, en el segundo. La pena: ocho años y medio de cárcel. Pero no era la única.

Fue en 2016. Una de las víctimas sufrió gravísimas e inhabilitantes fracturas en su brazo derecho, al ser arrastrada por la moto del ladrón y quedar atrapada en la cadena del vehículo. Fue detenido al no poder huir con la mochila que robó.