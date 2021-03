Brown: “El futuro de la Argentina debería ir hacia el rumbo productivo y del empleo”

“En todo lo que sea agricultura, ganadería, y las expectativas generadas con países de Asia – Pacifico, Argentina está más que bien”, comentó el ex diputado en cuanto a las perspectivas de exportación. “Hay alternativas interesantes, somos muy competitivos, pero podríamos serlo mucho más si hay acompañamiento con menores cargas impositivas”, señaló.

“Quiero insistir en los puntos que hacen a la generación de actividad económica, de producción, y de empleo genuino”, y si no se encamina ese rumbo, será muy difícil que la Argentina salga adelante, consideró.

Brown encara acciones desde el MPA y el Banco de Inversión y Comercio Exterior en la búsqueda de tratar de mejorar “un país subutilizado, una Argentina que no está funcionando con toda la fuerza y el vigor que la naturaleza le ha dispensado”.

El director Ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino -MPA-, y directivo del banco BICE, insistió con que las cuestiones centrales relacionadas a lo impositivo, lo financiero y lo infraestructural, son fundamentales para "la igualdad de un país federal".