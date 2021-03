El Programa Nacional para la Educación, el Trabajo y el Desarrollo Sostenido llegó a Malvinas Argentinas

El intendente de José C. Paz.

Aldo Lo Russo, director nacional de Educación, Trabajo y Producción, estuvo presente en Malvinas y dijo: “Me impresiona la cantidad de gente que se está acercando a la actividad. Los stands muestran el potencial de la educación técnica y de la formación profesional en el distrito. Me encanta que los municipios trabajen activamente junto con Provincia y Nación para mejora de los vecinos”.