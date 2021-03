El presidente dijo que en la lucha contra la pandemia “vamos por el camino correcto, con el esfuerzo y la comprensión de todos”

“En esa decisión de a quién ir vacunando no está primero el que más plata tiene ni el que tiene determinada prepaga, está primero aquel que según nuestra prioridad corresponde”, dijo el mandatario provincial.

Al analizar el avance del Plan de Vacunación el presidente Fernández agradeció “a todo el personal de salud, porque lo que he visto acá en las vacunadoras, es lo mismo que he visto en Catamarca el viernes pasado, es una entrega hacia el prójimo enorme”.

Además, el mandatario afirmó que “hay que preservar la salud antes que la renta, por eso nos preocupa que la vacuna sea gratuita, y que todos tengan acceso a ella. Nosotros no concebimos la vacuna como parte de un comercio, sino como un bien global al que todo el mundo debe poder acceder”.