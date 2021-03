El intendente Julio Zamora acompañó la proyección del corto “896 presente”

Minutos antes de la proyección del film, su productor Diego Kiernan comentó: “Estoy muy contento de poder proyectar hoy la pieza, ya que por la emergencia sanitaria no pudimos hacerlo antes. Ricardo se brindó con mucha generosidad para contar su historia, fue un honor para mí haber podido relatarla a través de él, su historia también es a la vez la de todos los compañeros, los que están y los que no”.

Durante la velada, el protagonista Ricardo Coquet afirmó: “Yo le conté a Diego la historia de lo que viví como secuestrado desde el 10 de marzo de 1977 al 3 de diciembre de 1978 tal como sucedió verídicamente, para que los jóvenes y la comunidad en general supieran cómo fue realmente la represión en aquellos años y la gravedad que tuvieron los hechos. Me parece que todo lo que se haga con el objetivo de preservar la memoria genera conciencia y es de un inmenso valor”.

El cortometraje, enmarcado en el período de la última dictadura militar, narra en primera persona la historia de vida y paso por la ex ESMA de Ricardo “Ñeco” Coquet, quien actualmente es vecino de Tigre. La pieza fue rodada durante el 2019 y galardonada por la gestión local en 2020; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria debió postergarse su estreno.

En este sentido, el jefe comunal destacó: “Tanto la historia de ‘Ñeco’ como el trabajo profesional de Diego Kiernan, son elementos valorados por nuestra comunidad. Esta proyección se lleva adelante en el marco de la Semana de la Memoria durante la cual recordamos, como cada año, hechos significativos que hacen a la historia y a la Memoria, Verdad y Justicia en Tigre. Recordamos a los obreros de Astarsa, a las docentes desaparecidas, los delegados de Ford; distintos nombres que son parte del recuerdo en nuestra ciudad y que no debemos olvidar”.