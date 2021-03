Arranca la Semana De La Memoria En Morón

Esta fecha en particular, siempre cuenta con una gran importancia en el distrito ya que Morón fue pionero en políticas de Derechos Humanos bajo el lema característico “Memoria, Verdad y Justicia”. Es así que la creación de la Casa de la Memoria y la Vida, que estará cumpliendo 11 años, fue el primer espacio latinoamericano dedicado a recuperar la memoria colectiva, ubicado en el mismo lugar donde funcionó el centro clandestino de detención Mansión Seré.

