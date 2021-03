En el Día Mundial del Agua, AySA lanza una calculadora online para que conozcas tu consumo de agua

En este marco, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, remarca la importancia de alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, que incitan a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas: “Argentina está en el puesto 16 en términos de países con mayor reserva de agua del mundo, por eso creemos que es un desafío urgente el comenzar a cuidar nuestras fuentes de agua cruda. Por otro lado, la pandemia nos ha demostrado a todos y a todas la importancia que tiene un servicio como el agua potable para la salud de nuestra población. Tenemos hoy en ejecución 689 obras de distintas envergaduras en las que estamos invirtiendo unos 70 mil millones de pesos este año”. Estamos trabajando fuertemente para llegar con este servicio tan esencial a aquellas personas que todavía no lo tienen”.

