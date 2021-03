Policías ultimaron a un hombre en el hospital Belgrano: Los vecinos tirotearon a los agentes

Los vecinos afirman que el óbito no era ladrón y avanzaron en un nuevo enfrentamiento armado armado con oficiales de la Policía bonaerense, además de provocar disturbios en la zona hospitalaria.

Ocurrió este domingo a la madrugada. La muerte de un hombre tuvo como consecuencia un enfrentamiento entre la Policía y varias personas no identificadas en la entrada del Hospital Provincial Manuel Belgrano.