Gisela Zamora reconoció la labor comunitaria y deportiva de la Sociedad de Fomento Rincón de Milberg

Durante el encuentro, se descubrieron dos plaquetas alusivas al aniversario entregadas por la comuna. Una en conmemoración a las familias que trabajaron durante su fundación y el desarrollo de la comunidad; y otra con una mención especial para la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi, quien falleció en agosto del 2020 y que contribuyó en el crecimiento de Rincón de Milberg.

