Una obra histórica para Tortuguitas en la calle Guayaquil

El intendente de José C. Paz.

“Esto era un basural y no se podía cruzar, ahora va a tener el puente de hormigón para el tránsito pesado y sobre todo para los vecinos. Integra a la gente del barrio El Primaveral de Grand Bourg y conectará con el pavimento ya existente que habíamos hecho en la primera parte de nuestra gestión. Queremos que Malvinas siga creciendo, esté mejor y se vayan recuperando lugares trabajando en conjunto con el Estado. Esto es positivo para la comunidad, para el municipio y para el sector privado que invierte para producir mucho más y generar trabajo”, finalizó Nardini.

Se invertirán 28 millones de pesos. Brindará acceso a la Av. Olivos para conectar Panamericana con Av. del Sesquicentenario (ex Ruta 197). Además, se colocarán nuevas luminarias para brindar mayor seguridad y se canalizará el arroyo para mejorar las condiciones ambientales.