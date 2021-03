Juan Andreotti inauguró una renovada Secundaria N°1 en el Barrio Infico

El Intendente también reconoció el esfuerzo de cada uno de los habitantes de San Fernando, ya que entre el 2020 y el 2021 se invirtieron 650 millones de pesos en el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales: “Hemos tomado la decisión en conjunto de avanzar y no podemos hacerlo sin priorizar la educación, ese es nuestro objetivo. En los próximos años seguiremos trabajando para poder decir que todas las escuelas de nuestro Municipio son nuestro orgullo”.

La directora, Karina Silva expresó: “Tenemos la escuela totalmente renovada, con mobiliario nuevo. Hoy tiene un montón de elementos que hacen que los chicos se sientan cuidados y protegidos”, y recordando agregó: “Antes no teníamos cerramiento perimetral, las ventanas no se abrían, las puertas estaban deterioradas, los baños eran obsoletos, la mampostería estaba caída, el techo tenía filtraciones. Ahora se cambió todo, el espacio está perfecto más luminoso y ventilado, tenemos ventiladores, el piso está impecable y se puede utilizar la planta alta”.