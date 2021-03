Derwill invierte 5 millones de dólares e inaugura una nueva planta para expandir su capacidad productiva

El intendente de José C. Paz.

Hoy Derwill fabrica medias para Nike, Adidas, Under Armour, Babolat, Falabella y New Balance, entre otras. Su desarrollo a lo largo de los años se vio impulsada fuertemente por su alianza comercial con Nike, su principal cliente en este momento y con quien exportó en 2020 un millón de medias a Chile. Solo para dar una idea de la magnitud del crecimiento de Derwill de la mano de Nike, su producción se incrementó un 2.000% en los últimos 20 años de trabajo conjunto. Este crecimiento ha permitido a Derwill sumar mercados para exportación, proveyendo artículos para Brasil –un mercado tradicionalmente muy competitivo–y los principales mercados de América Latina.